Cattolica affronta l’emergenza abitativa: nuova misura a sostegno degli affitti e tutela per i proprietari

L’Amministrazione comunale di Cattolica ha approvato una nuova misura di solidarietà e garanzia per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto e tutelare i proprietari di case private. Con un investimento di oltre 52 mila euro, la Giunta ha definito un piano concreto per facilitare l’offerta di alloggi in affitto nel territorio comunale, offrendo al contempo supporto e sicurezza ai proprietari.

«L’emergenza abitativa è un problema grave che riguarda tutta la comunità – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo –. Garantire un tetto a chi lavora, studia o si prende cura della famiglia è un obiettivo prioritario per questa Amministrazione. Abbiamo quindi deciso di promuovere azioni in grado di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di immobili, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio immobiliare privato.»

La misura prevede la ricerca e l’inserimento in un elenco costantemente aggiornato di immobili disponibili, di proprietà privata, da destinare all’affitto sociale. Il Comune farà da intermediario tra proprietari e famiglie bisognose, garantendo il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali anche in caso di morosità degli inquilini, la copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a un contributo per i lavori necessari al ripristino degli alloggi.

Inoltre, ai proprietari verrà riconosciuto uno sgravio del 100% sull’IMU relativa agli immobili coinvolti nel progetto, a fronte della presentazione della distinta di pagamento. La gestione operativa degli alloggi sarà affidata ad Acer della Provincia di Rimini, con cui il Comune ha sottoscritto una convenzione per la gestione di immobili ad uso abitativo non compresi nell’edilizia residenziale pubblica (ERP). Acer garantirà servizi amministrativi, manutentivi e legali a supporto dell’iniziativa.

Questa misura rappresenta un passo importante nella risposta all’emergenza abitativa a Cattolica, puntando a garantire stabilità abitativa e tutela per tutte le parti coinvolte.