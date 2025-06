Cattolica, aggiornamento sull’incendio all’Hotel Hawaii in Viale Venezia: fiamme domate, in corso operazioni di bonifica

Proseguono a Cattolica le operazioni di messa in sicurezza dopo l’incendio che ha interessato l’Hotel Hawaii in Viale Venezia. I vigili del fuoco hanno ormai domato le fiamme e stanno portando avanti le attività di bonifica, che continueranno nel corso del pomeriggio.

Le autorità locali raccomandano ai residenti della zona di mantenere le finestre chiuse per precauzione, mentre per motivi di sicurezza è rimasto chiuso al traffico il tratto di strada tra Viale Venezia e Via Milano. La Polizia locale è presente sul posto per gestire la viabilità e garantire la sicurezza.