Cattolica, arrestato 36enne rumeno per molestie sul treno ad una donna con figlia di sei anni. Poi aggredisce anche i Carabinieri

Una serata agitata quella di martedì scorso sulla tratta ferroviaria Pesaro-Cattolica, dove un uomo di 36 anni, cittadino romeno senza fissa dimora, è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica con l’aiuto del Radiomobile di Riccione. L’uomo è accusato di aver molestato ripetutamente una madre, in compagnia della sua bambina di 6 anni, a bordo di un treno locale.

La vittima, spaventata dall’atteggiamento del molestatore, ha prontamente chiamato il 112 per chiedere aiuto mentre il convoglio si avvicinava alla stazione di Cattolica. All’arrivo, grazie anche alla collaborazione del personale di bordo, i Carabinieri hanno individuato il 36enne, ma al momento del controllo lui ha reagito con violenza, scagliandosi con calci e pugni contro gli agenti.

Nonostante la resistenza, l’uomo è stato bloccato e condotto in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Rimini, ha trascorso la notte in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che ha confermato la convalida dell’arresto.