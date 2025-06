Cattolica, arrestato pusher 22enne: spacciava cocaina dietro agli stabilimenti balneari

Un’operazione di controllo mirata dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica ha portato, nella serata di venerdì, all’arresto di un giovane di 22 anni, di origine albanese, colto in flagranza mentre spacciava cocaina nella zona turistica della passeggiata ciclo-pedonale, proprio nei pressi degli stabilimenti balneari.

L’episodio si è verificato intorno alle 22:00. I militari, impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio, hanno notato un ragazzo che, visibilmente nervoso e intento a parlare al cellulare, si aggirava nella zona. Dopo pochi istanti, è stato avvicinato da un secondo individuo. I due si sono quindi spostati sul retro delle cabine di uno stabilimento: un comportamento che ha insospettito ulteriormente gli agenti, già appostati per monitorare la situazione.

Il sospetto si è rivelato fondato: i Carabinieri hanno assistito direttamente allo scambio di droga, intervenendo immediatamente. Entrambi sono stati fermati e condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Durante la perquisizione, il presunto pusher è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina – cinque ancora non distribuite e tre appena cedute – insieme a 310 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Denaro e droga sono stati sequestrati.

Mentre all’acquirente è stata elevata una sanzione amministrativa per uso personale di stupefacenti, il 22enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. In attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Cattolica.

L’episodio conferma la costante attività di vigilanza e contrasto messa in atto dalle forze dell’ordine, anche nelle aree turistiche più frequentate, dove il rischio di microcriminalità resta elevato soprattutto nel periodo estivo.