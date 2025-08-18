Cattolica celebra il mare: sabato 23 agosto torna il Windsurf Day alla 45ª edizione

Sport, musica e divertimento tornano a unirsi sulla spiaggia di Cattolica con il Windsurf Day, la manifestazione storica giunta alla sua 45ª edizione, organizzata dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune. L’evento, in programma sabato 23 agosto sulla spiaggia libera della zona 110, celebra da quasi mezzo secolo la passione per il mare e l’energia della comunità locale.

La giornata prenderà il via nella mattinata con prove libere e gratuite in mare di Sup, surf, windsurf e wingfoil, aperte anche ai principianti. Nel pomeriggio spazio alla Long Distance Classic, una gara spettacolare che vedrà sfidarsi in mare windsurf, wingfoil e kite, con decine di tavole vintage a colorare l’acqua. La partenza degli atleti dalla battigia rappresenta uno dei momenti più attesi e suggestivi della manifestazione, seguita dalla premiazione con le autorità comunali e i soci del Circolo Nautico e dall’estrazione dei premi.

Dalle 17:00, la festa si sposterà sulla spiaggia con aperitivo al tramonto e musica dal vivo con No Longer Player e Gli Amici di Adam. La serata continuerà con la cena per i soci del Circolo e culminerà alle 22:00 con il Surf Groove Party, il tradizionale dj-set sulla sabbia firmato Gerbo e Cobra, in collaborazione con il brand “Acquasalata”.

Come da tradizione, tra gli oggetti più attesi ci sono le magliette ufficiali del Windsurf Day, firmate da Aldo Drudi, disponibili presso la segreteria del Circolo (tel. 0541-953810; 334-8804114).

“Il Windsurf Day è un patrimonio della nostra comunità e rappresenta l’anima del Circolo Nautico – afferma il presidente Daniele Verni –. Da 45 anni celebra il mare non solo come luogo di sport, ma come spazio di condivisione, amicizia e cultura. È un evento che appartiene a Cattolica e cresce ogni anno grazie all’entusiasmo dei soci e alla passione di chi ama il vento e le onde”.

La sindaca Franca Foronchi aggiunge: “Il Windsurf Day non è solo un evento sportivo, ma una tradizione che racconta la storia e l’anima di Cattolica. Per oltre quarant’anni ha unito generazioni diverse, mantenendo intatto lo spirito di condivisione, amicizia e libertà. Ringrazio il Circolo Nautico e tutti coloro che rendono possibile ogni edizione: il loro lavoro è custodia di una memoria collettiva che appartiene a tutta la città”.