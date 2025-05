Cattolica conquista la sua prima Bandiera Blu: la Regina dell’Adriatico tra le località d’eccellenza del mare italiano

La Perla della Riviera Romagnola entra ufficialmente nel prestigioso elenco delle località italiane insignite della Bandiera Blu 2025, il riconoscimento internazionale che premia le migliori spiagge per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e sicurezza.

È la prima volta nella storia che Cattolica riceve questo ambito vessillo, simbolo di eccellenza ambientale, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Un traguardo che proietta la Regina dell’Adriatico tra le mete più virtuose d’Italia in termini di turismo balneare sostenibile, al pari di altre 14 new entry, tra cui Messina, San Teodoro e Formia.

Con questa edizione, l’Italia tocca quota 246 Comuni rivieraschi premiati (erano 236 nel 2024), insieme a 84 approdi turistici, per un totale di 487 spiagge certificate, pari all’11,5% del totale mondiale. Un incremento che testimonia la crescente attenzione del Paese alla tutela del mare e alla gestione responsabile del territorio.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di criteri rigorosi: qualità eccellente delle acque negli ultimi quattro anni, efficienza dei sistemi di depurazione, gestione virtuosa dei rifiuti, presenza di piste ciclabili, arredi urbani funzionali, accessibilità e servizi per tutti, incluso il monitoraggio ambientale e l’educazione ecologica.

L’ingresso di Cattolica nel novero delle località premiate rappresenta il coronamento di un percorso amministrativo e tecnico volto alla valorizzazione del litorale e alla cura del territorio. L’obiettivo ora è consolidare il riconoscimento nel tempo, investendo ulteriormente nella qualità ambientale e nei servizi rivolti ai turisti.

Nel frattempo, cinque località italiane perdono la Bandiera Blu 2025: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia), a conferma che il vessillo non è garantito ma va mantenuto con azioni concrete e misurabili.

Con l’arrivo della bella stagione, Cattolica si prepara dunque ad accogliere i visitatori con un titolo in più da esibire: una Bandiera Blu che certifica non solo la bellezza delle sue spiagge, ma anche la qualità della vita che il suo mare è in grado di offrire.