Cattolica dà il via al Metromare: chiesto il finanziamento per il tratto Riccione–Parco Le Navi

Un passo concreto verso il prolungamento del Metromare lungo la costa adriatica. La Giunta comunale di Cattolica ha approvato la presentazione dell’istanza di finanziamento per il terzo tratto del Metromare, il sistema di trasporto pubblico veloce e sostenibile che collegherà Riccione a Cattolica, passando per una fermata strategica al Parco Le Navi.

Il progetto, guidato dal Comune di Misano Adriatico in qualità di capofila, prevede un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro, da coprire interamente con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Con l’approvazione da parte della Giunta, il Comune di Cattolica ha autorizzato l’invio della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per completare la richiesta ufficiale, che sarà inoltrata al Ministero entro il 31 maggio.

Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, l’opera viene considerata una priorità strategica per il territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare l’integrazione del sistema turistico locale con quello fieristico e aeroportuale riminese; dall’altro, garantire una mobilità urbana più sostenibile e moderna grazie all’utilizzo di veicoli elettrici a emissioni zero.

Il collegamento rapido con la Fiera di Rimini, sottolinea la Giunta, potrebbe generare un significativo indotto per le strutture ricettive di Cattolica, intercettando nuovi flussi di visitatori. Inoltre, in attesa di potenziamenti sui collegamenti ferroviari e stradali, il Metromare rappresenterebbe una soluzione immediata ed ecologica per migliorare l’accessibilità all’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini.

L’amministrazione ha espresso fiducia nel progetto, sottolineando che si attende da anni la concretizzazione di quest’opera infrastrutturale, ritenuta essenziale per il rilancio del turismo e del commercio lungo l’asse costiero.