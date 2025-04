Cattolica Day all’Acquario di Cattolica: il 30 aprile per la Festa del patrono ingresso a 10 euro per i residenti della regina dell’Adriatico

Basta presentare un documento che attesti la residenza a Cattolica per entrare a prezzo ridotto. Fra le novità l’enorme Spinosaurus nel parco Dinosauri e il nuovo pinguino di Humboldt, il cui nome sarà svelato proprio il 30 aprile. Mercoledì 30 aprile, nel cuore di “Cattolica in Fiore”, torna il Cattolica Day all’Acquario di Cattolica, nel giorno dedicato a San Pio V, Patrono della città: tutti i residenti della Regina potranno entrare all’Acquario con biglietto speciale a 10 Euro, mediante presentazione di un documento di identità valido che attesti la residenza a Cattolica.

“È sempre un grande piacere invitare i Cattolichini a visitare il loro Acquario – dice Patrizia Leardini, Direttore di Costa Edutainment – da 25 anni l’Acquario di Cattolica svolge un’attività di conservazione e divulgazione nei confronti dell’ambiente e accoglie famiglie e scuole da tutta Italia e non solo, grazie ai contenuti e alle emozioni che sa donare. Con il Cattolica Day invitiamo i residenti a vedere per primi le novità della nuova stagione, sia per renderli orgogliosi di avere nella loro città il secondo acquario d’Italia, sia perché vedano con i loro occhi come portiamo avanti la nostra mission e i progetti di Salva una Specie“.

E le novità ci sono anche quest’anno: la prima, che ha già fatto parlare di sé a livello nazionale, è il nuovo pinguino di Humboldt, primo pinguino cattolichino di seconda generazione – figlio di quel Pic-Nick nato proprio all’Acquario nel 2019. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora un nome che sarà rivelato proprio il 30 aprile.

La seconda novità è il nuovo arrivato ne Il Mondo dei Dinosauri: un enorme Spinosaurus, lungo 16 metri, colossale riproduzione iperrealistica, realizzata da Geomodel, del sauro preistorico che contende al T-Rex il primato di dinosauro più temibile!

Il biglietto comprende l’intera visita all’Acquario, dai tre padiglioni che ospitano animali – Blu, Giallo e Verde, con pesci, squali, caimani, lontre rettili e insetti – alle due mostre divulgative con riproduzioni fedelissime: Insetti Giganti XXL Edition,con modelli di insetti ingranditi fino a 200 volte, e Il Mondo dei Dinosauri, area esterna preistorica, dove anche i bimbi possono riportare alla luce veri fossili e denti di squalo in un’area scavo all’aperto..

Sarà possibile anche assistere alle cibature degli animali, a fianco degli esperti: quella dei pinguini (ore 10:30 e 14:30), delle lontre (ore 10:45, 12:45 e 16:00) e, come ogni mercoledì, quella con i maestosi squali toro (ore 15:15).

Appuntamento alle 10.00 del 30 aprile, alle casse dell’Acquario: per godere del biglietto speciale è necessario un documento valido, che certifichi la residenza nel Comune di Cattolica, richiesto anche i bambini. Saranno invece esenti da biglietto i bimbi sotto il metro di altezza.

