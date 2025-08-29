Cattolica: domani, 30 agosto, torna la storica processione della Madonna del Mare

Domani, sabato 30 agosto, la città di Cattolica celebrerà la tradizionale Festa della Madonna del Mare, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, simbolo dell’identità cittadina e momento conclusivo della settimana dedicata alla “Stella Maris”.

La processione partirà alle 20.30 dalla chiesa di San Pio V, guidata da don Andrea Scognamiglio. Il corteo percorrerà via del Porto e, intorno alle 21.00, la statua della Madonna sarà imbarcata sul motopeschereccio Togo, mentre la motonave Queen Elizabeth accoglierà autorità religiose, civili e cittadini. Ad accompagnare la fase in mare ci sarà l’ensemble “La Canta”, con musiche popolari e della tradizione. A largo, saranno lanciate in mare le corone in memoria dei marinai caduti.

Al termine della processione, le imbarcazioni faranno ritorno al Porto, dove alle 21.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi.

“La processione della Madonna del Mare è un importante momento di comunità – ha commentato la Sindaca Franca Foronchi – con cui Cattolica celebra il valore delle tradizioni religiose insieme alla cultura e alla storia marinara della città. È un evento molto sentito e atteso, che ogni anno vede la partecipazione numerosa di cittadini e turisti”.