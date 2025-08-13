Cattolica festeggia il Ferragosto 2025 con musica, arte e fuochi d’artificio da domani, giovedì 14 agosto, a domenica 17

Cattolica si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna della musica, del divertimento e della cultura. Dal 14 al 17 agosto, la città romagnola trasformerà piazze, spiagge e spazi culturali in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo un mix di eventi pensati per residenti e turisti.

L’apertura sarà affidata giovedì 14 agosto al DJ set di Lorenzo Eclettico, che dalle 22.00 trasformerà Piazza Primo Maggio in una pista da ballo all’aperto, con ritmo e energia pronti a coinvolgere tutti i presenti.

Il clou delle celebrazioni è previsto venerdì 15 agosto: dalle 21.30, Piazza Primo Maggio ospiterà il concerto Swing “Ammore” della Dino Gnassi Corporation, capace di evocare l’eleganza e la vitalità delle grandi orchestre. La giornata proporrà anche momenti originali già dalla mattina: alle 11.00, lo spettacolo sulle onde Blu dei “Babbi Natale in SUP” ai Bagni 84 regalerà sorrisi e divertimento. La serata culminerà alle 22.30 con i tradizionali fuochi d’artificio, lanciati dalla spiaggia libera di fronte a Piazza Primo Maggio, in contemporanea con quelli di Gabicce Mare.

Sabato 16 agosto sarà dedicato alla musica dal vivo e alla valorizzazione degli spazi urbani: la rinnovata Piazzetta della Gina verrà inaugurata con le sonorità raffinate del Trio Bossa & Co., in una serata pensata per coniugare arte, cultura e intrattenimento.

Per tutta la durata delle celebrazioni, gli amanti dell’arte potranno visitare la Galleria Santa Croce, che ospiterà la mostra “Profondo Nero” di Cemak con aperture serali straordinarie, offrendo l’opportunità di ammirare le opere anche nelle ore più suggestive.

L’Assessora al Turismo, Elisabetta Bartolucci, ha commentato: «Il Ferragosto a Cattolica racchiude la nostra essenza: voglia di stare insieme, amore per il mare e la capacità di offrire eventi di qualità. Questo programma unisce tradizione e novità, valorizza i luoghi più belli e coinvolge pubblici diversi. Siamo certi che queste giornate lasceranno un ricordo speciale dell’estate 2025 a chiunque ci parteciperà».