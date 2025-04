Cattolica, “Futuro Meraviglia” arriva allo Spazio Z: tra reading, musica e visioni letterarie

Dopo il debutto romano alla libreria “Anomalia – Centro di documentazione Anarchica”, il nuovo libro di Giuseppe Giusva Ricci, intitolato “Futuro Meraviglia”, approda finalmente nella città natale dell’autore, con una presentazione-evento che unisce letteratura, musica e performance.

L’appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 17 presso lo Spazio Z di via Del Prete 7. L’ingresso è libero e l’evento sarà presentato da Maria Silvia Riccio. Insieme all’autore, la serata vedrà la partecipazione della performer Amelia Maltoni, che darà voce ai testi con un reading dal vivo, accompagnata dalle musiche originali di Tracis [Enea B.], in un’atmosfera sospesa tra parole, suoni e immaginazione.

“Futuro Meraviglia” segna un passaggio significativo nel percorso creativo di Ricci: pur essendo la sua ultima opera in ordine cronologico, rappresenta la prima pubblicazione cartacea per Subsound Records, etichetta romana nota nel mondo discografico per le sue produzioni alternative. Il libro inaugura così un nuovo ramo editoriale della label, che ha scelto proprio il lavoro dell’autore cattolichino per avviare il proprio impegno nella narrativa.

Il progetto è arricchito dalla postfazione dell’artista Cigno, figura di spicco della scena underground italiana, che definisce il libro “una macchina da scrivere corrosa dalla salsedine dell’Adriatico” e lo eleva a manifesto di un’arte che si sottrae alla norma e rifiuta il conformismo culturale. Ad arricchire il volume anche le illustrazioni del giovane e visionario artista napoletano Arte a Morte.

Difficile classificare “Futuro Meraviglia”: non è un romanzo, come i precedenti “Amakord”, “Caos Amore Caos”, “Sbranando dio” o “Giustizia per tutti”, e nemmeno un saggio come “La Teledittatura” o “Nemici Politici”. L’autore stesso e la casa editrice lo definiscono un “prosimetro deturpato con vena dadaista”, un’opera che sfugge alle definizioni per aprire nuovi territori dell’espressione e della percezione.

Il libro è distribuito da Goodfellas ed è già disponibile negli store online e ordinabile in tutte le librerie.

L’incontro di sabato sarà l’occasione per entrare nel mondo visionario e sperimentale di Giusva Ricci, tra linguaggi ibridi, provocazioni poetiche e una narrazione che vuole scuotere, non rassicurare. Un evento che promette di lasciare il segno nella primavera culturale di Cattolica.