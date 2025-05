Cattolica. Galimberti Tennis Academy: Per Andrea Picchione finale in doppio e quarti in singolo nel Torneo ITF di Antalya, Alessandra Mazzola domina l’Open BNL di Cagliari e stacca il pass per il Foro Italico

Anche il 2025 si apre con gli allievi della Galimberti Tennis Academy nel ruolo di protagonisti.

Nel circuito internazionale Andrea Picchione ha raggiunto la finale in doppio e i quarti in singolare nel torneo ITF Future di Antalya (montepremi 30.000 dollari) disputato sui campi in terra del Club Megasaray Hotel della località turistica turca.

Il 26enne nato all’Aquila ma ormai romagnolo d’adozione (si allena da anni alla Galimberti Tennis Academy), accreditato della terza testa di serie, nel tabellone individuale ha esordito superando per 6-4 7-6(4) la wild card locale Kaya Arinc, al 2° turno si è imposto con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(2) sull’argentino Tomas Martinez (qualificato) prima di cedere 6-2 6-4 nei quarti nel derby tricolore con il bolzanino Alexander Weis (n.7).

In doppio Picchione e il riminese Manuel Mazza hanno piegato 6-4 3-6 11-9 Gayk-Matuszewski (Ger-Pol), nei quarti hanno sconfitto 6-2 6-3 i russi Klok-Polukhin e in semifinale hanno prevalso per 7-6(2) 4-6 10-6 su Handel-Popovic (Ger-Srb, n.3 del seeding), per poi veder fermare la loro corsa solo all’ultimo ostacolo per mano del croato Nino Serdarusic e il ceco Zdenek Kolar, che hanno conquistato il titolo con lo score di 6-3 7-6(4).

Picchione, attualmente n.336 della classifica Atp, assai vicino al proprio best ranking di n.331 fatto segnare a inizio novembre, disputa ora un’altra tappa delle “Antalya Series” ITF (30.000 dollari, terra) dove figura come seconda forza nell’entry list.

Appena una settimana prima Alessandra Mazzola aveva dettato legge nell’Open BNL della Sardegna, evento da 26.000 euro di montepremi ospitato – per il terzo anno di fila – dal Tennis Club Cagliari aggiudicandosi singolare e doppio. La 2.2 riccionese (ma tesserata proprio per il club organizzatore dove disputa la serie A1), partita come testa di serie n.5, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-3 la pari classifica Jessica Bertoldo (n.4), in semifinale ha eliminato per 7-5 6-4 la 2.1 Isabella Maria Serban, principale favorita e campionessa in carica, prima di approfittare dei problemi fisici di Cristiana Ferrando, costretta al ritiro per un problema muscolare alla gamba (eredità della semifinale) quando si trovava in svantaggio per 5-2 nel primo set. Mazzola aveva fatto centro anche nel doppio con Jessica Bertoldo, al termine di una finale thriller prevalendo sul duo Serban/Dibenedetto per 4-6 6-3 14/12. Per entrambe le coppie vincitrici c’è il pass per il Foro Italico, per la fase finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, traguardo per cui la romagnola dopo questo successo è in piena corsa anche a livello individuale avendo scalato la classifica.

Tutto ciò senza dimenticare che sempre nel mese di gennaio Michele Mecarelli (n.63 del ranking ITF Under 18) ha preso parte alle qualificazioni degli Australian Open Junior: Il 17enne allievo della Galimberti Tennis Academy, accompagnato a Melbourne dal tecnico Giacomo Polidori, ha scon sconfitto 6-2 6-1 la wild card australiana Heaton Pann, per poi cedere 7-5 6-3 al giapponese Hyu Kawanishi nel match che valeva l’ingresso al tabellone principale.