Cattolica, giovane accoltellato all’addome dopo una lite all’alba di ieri nel parcheggio del Bikini

Momenti di tensione e violenza si sono registrati all’alba di domenica 8 giugno nel parcheggio antistante il noto locale Bikini, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento. Il giovane, di origine marocchina e residente a Parma, aveva trascorso la serata nel locale in compagnia di alcuni amici, ma all’uscita la situazione è degenerata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, il gruppo sarebbe entrato in contrasto con altri giovani presenti sul posto. La discussione sarebbe rapidamente sfociata in una rissa, nel corso della quale uno degli aggressori ha estratto un coltello, colpendo il 23enne all’addome.

Nonostante la ferita, il giovane è riuscito a tornare autonomamente all’hotel dove era ospite. Lì gli amici, resisi conto della gravità del colpo, hanno allertato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti in pochi minuti e, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ragazzo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Fortunatamente le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da metterne a rischio la vita. Intanto le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile dell’aggressione. I militari dell’Arma stanno esaminando testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona per risalire agli autori.

Il parcheggio del Bikini, punto di ritrovo per la movida estiva, torna così al centro delle cronache per un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione notturna.