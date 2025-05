Cattolica. Il Brasile nuota per la salute: Francismar Siviero, 70 anni, in gara all’Oceanman per promuovere benessere e inclusione

Le acque limpide dell’Adriatico tornano protagoniste con l’attesissimo Oceanman Cattolica 2025, tappa italiana del circuito mondiale di nuoto in acque libere. Tra gli oltre cento partecipanti da tutto il mondo, spicca una figura che unisce sport, ispirazione e impegno civile: Francismar Siviero, nuotatore brasiliano di 70 anni, ambasciatore di uno stile di vita attivo e consapevole nella terza età.

Siviero non è un atleta qualunque. È il volto del progetto “Nadando Pelos Cartões Postais”, iniziativa che coniuga sport, tutela ambientale e inclusione sociale. Attraverso il nuoto, ha attraversato paesaggi simbolici in tutto il mondo, portando un messaggio forte: l’età avanzata non è un limite, ma un’opportunità per vivere con energia, salute e scopo.

A Cattolica, Francismar parteciperà a due prove simboliche e impegnative: lo sprint di 2 km e la suggestiva notturna da 1 km, una competizione sotto le stelle che trasforma il mare in un palcoscenico di emozioni.

«Il nuoto è il mio modo di dimostrare che si può invecchiare bene, con gioia e motivazione. Voglio che le persone della mia generazione restino attive e si sentano parte della società», ha dichiarato Siviero, il cui impegno va ben oltre la performance sportiva.

Con le sue spiagge dorate, l’accoglienza calorosa e un paesaggio mozzafiato, Cattolica diventa per un weekend il cuore pulsante di uno sport che celebra il corpo, l’ambiente e il valore della comunità. L’esperienza di Siviero ricorda che la vera vittoria è quella del messaggio che si lascia dietro ogni bracciata.