Cattolica, incidente in bici per un 76enne: caduto a causa di una buca non segnalata annuncia azione legale contro il Comune

Un uomo di 76 anni residente a Cattolica, Marcello Mini, è rimasto vittima di una caduta mentre percorreva la pista ciclabile di via Del Prete, a causa di un cedimento dell’asfalto non adeguatamente segnalato. Il problema era nato da un recente intervento di scavo e aveva già destato preoccupazioni tra i cittadini, ma non sono state adottate misure di sicurezza sufficienti per prevenire incidenti.

L’impatto ha provocato a Mini un trauma cranico con prognosi di dieci giorni e una lesione alla spalla destra, per la quale sono previsti almeno 25 giorni di recupero, con possibile intervento chirurgico in caso di mancato miglioramento. Il rischio per la sua incolumità è stato serio: il ciclista ha raccontato che, a seconda dell’angolo della caduta, avrebbe potuto riportare danni ben più gravi, come lo scontro con il marciapiede o finire sotto un veicolo in transito.

Oltre alle conseguenze fisiche, Mini ha subito danni economici rilevanti: la bicicletta elettrica, del valore di circa 1500 euro, è stata danneggiata, così come un paio di costosi occhiali con lenti progressive, di cui è stata recuperata solo una lente rovinata, del valore di 1200 euro.

A fronte di questi fatti, Mini ha annunciato l’intenzione di avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune, sottolineando come l’incidente sarebbe stato evitabile se l’avvallamento fosse stato correttamente segnalato, dato che la problematica era già stata oggetto di segnalazioni da parte di altri cittadini. Per lui la questione assume anche un valore simbolico, puntando a una maggiore attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture pubbliche.