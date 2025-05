Cattolica: l’Arena della Regina accende l’estate 2025 con undici concerti di grandi artisti

L’estate 2025 di Cattolica si prepara a vivere due mesi di grande musica all’Arena della Regina, con un programma che spazia tra i nomi più importanti della scena italiana e internazionale. A presentare ufficialmente il calendario degli eventi sono stati questa mattina, a Palazzo del Turismo, l’Assessora al turismo e ai grandi eventi Elisabetta Bartolucci e Willie Sintucci, titolare e direttore artistico della Pulp Concerti, l’organizzatore degli spettacoli.

L’Assessora Bartolucci ha sottolineato come i concerti dell’Arena della Regina siano diventati un vero e proprio fiore all’occhiello per la città di Cattolica. “Ogni anno – ha dichiarato – proponiamo un palinsesto ricco e variegato, con artisti di fama nazionale e internazionale, capaci di attirare appassionati di tutte le età. La posizione strategica dell’Arena, a due passi dal mare e dal centro, la rende un luogo unico per godersi eventi sotto le stelle, contribuendo anche a promuovere il territorio e la sua offerta turistica.”

Willie Sintucci ha evidenziato come l’Arena di Cattolica rappresenti una realtà unica sulla Riviera Adriatica, essendo l’unica con una stagione di concerti che dura due mesi consecutivi. “Siamo orgogliosi – ha detto – di portare artisti di altissimo livello, come Nile Rodgers, uno dei più grandi produttori musicali di sempre, o Massimo Ranieri, una vera icona della musica italiana. Ci sono poi nomi emergenti molto amati dai giovani, come Tony Boy e Alfa. La qualità del programma è stata anche riconosciuta da Assomusica, che ci ha fatto i complimenti per il contenuto culturale e artistico.”

Il cartellone si apre sabato 5 luglio alle ore 21 con Willie Peyote e il suo “Grazie ma no grazie” tour. A seguire, domenica 13 luglio, Brunori Sas con il tour “L’Albero delle noci”. Venerdì 18 luglio sarà la volta di Nile Rodgers & Chic, che porteranno sul palco i loro successi senza tempo. Sabato 26 luglio salirà sul palco Francesco Gabbani con il “Dalla tua parte” summer tour.

Ad agosto si parte con Coma_Cose, protagonisti il 2 agosto del loro live 2025. Il giorno dopo, domenica 3 agosto, si terrà il grande show “Voglio tornare negli anni ‘90”, uno spettacolo che promette di far ballare il pubblico con le hit più celebri di quegli anni. Venerdì 8 agosto tornerà a calcare il palco Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”, un viaggio tra musica, teatro e racconti.

Sabato 9 agosto sarà la volta di Tony Boy, con il suo “Going Hard” live 2025. Il 23 agosto salirà sul palco Francesco De Gregori per la prima tappa del suo tour “Rimmel 2025”, che celebra i 50 anni del suo celebre album. Penultimo appuntamento, venerdì 29 agosto, con Fabri Fibra e il suo Festival tour 2025. Infine, il 30 agosto chiuderà la stagione Alfa con il “Summer tour”, amatissimo soprattutto dal pubblico più giovane.

I biglietti per tutti i concerti sono già disponibili su TicketOne, CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati.

