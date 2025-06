Cattolica, nel weekend torna il “Vela Day” col Circolo Nautico: prove gratuite in mare aperte a tutti

Una barca a vela può essere molto più di un’imbarcazione: può diventare una vera e propria aula galleggiante. Ne sono convinti al Circolo Nautico di Cattolica, dove da vent’anni si svolge un progetto educativo dedicato alle scuole del territorio per avvicinare le nuove generazioni al mondo della vela. Anche quest’anno, le classi terze delle scuole primarie di Cattolica hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa.



Il percorso si è articolato in due fasi: una prima parte teorica, svolta direttamente nelle aule scolastiche, durante la quale gli alunni hanno appreso i fondamenti della navigazione a vela, imparando i nodi, la nomenclatura di bordo e come si arma una barca. Poi è arrivato il momento più atteso: la prova pratica in mare, vissuta con entusiasmo da oltre 100 bambini che, accompagnati dagli istruttori del Circolo, sono saliti a bordo di una deriva, pronti a mettere in pratica quanto imparato. A guidarli, in mare come a terra, gli istruttori del Circolo, coordinati da Gabriele “Gaboz” Clementi, volto storico della realtà cattolichina.

“Il nostro obiettivo – spiega Clementi – è trasmettere ai più giovani il rispetto per il mare, il senso di responsabilità e il piacere della navigazione. Durante le uscite, sono loro stessi a condurre la barca sotto la supervisione degli istruttori: è un’esperienza formativa, divertente e completamente gratuita”.

Ora, il testimone passa ad un altro grande evento, aperto a tutta la cittadinanza: sabato 7 e domenica 8 giugno torna il “Vela Day” al Circolo Nautico di Cattolica. Dalle 10 fino al tramonto, il porto si animerà con prove gratuite di vela, Sup, windsurf e kitesurf, aperte a neofiti di tutte le età.

Il Vela Day è una giornata nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela insieme a Kinder Joy of Moving, per far conoscere da vicino il mondo degli sport acquatici e diffondere la cultura del mare. Un’occasione imperdibile per salire a bordo, incontrare gli istruttori e vivere l’emozione del vento in faccia.

Negli ultimi giorni, intanto, il Circolo Nautico è stato protagonista, con il suo staff e i suoi istruttori, in occasione del passaggio, a Cattolica, della regata della “Marina Militare Nastro Rosa Tour: il giro dell’Italia a vela”, collaborando alla gestione degli aspetti legati alla sicurezza e della preparazione del campo di regata. Uno degli istruttori del Circolo, Matteo Clementi, ha partecipato alla regata dedicate alla classe Waspz, derive volanti condotte da un solo atleta. Una importante riconoscimento per il mondo della vela cattolichino e romagnolo.

Comunicato stampa – Circolo Nautico di Cattolica