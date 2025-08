Cattolica, passeggiata di Ponente rovinata dai furbetti alla guida: il Comune corre ai ripari

La passeggiata di Ponente torna sotto i riflettori, ma questa volta per un intervento tempestivo di manutenzione. “Sono già in corso i lavori di sistemazione delle mattonelle ammalorate, eseguiti dai nostri operai comunali”, annunciano congiuntamente l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l’assessora alle manutenzioni Elisabetta Bartolucci, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini.

Il problema, spiegano, non è strutturale ma legato al comportamento incivile di alcuni: “Le rotture sono provocate dal passaggio di mezzi non autorizzati su un tratto che è pedonale. Serve maggiore senso civico da parte di tutti e collaborazione da parte degli esercenti della zona per evitare utilizzi impropri dell’area”.

La passeggiata di Ponente, una delle più suggestive di Cattolica, era stata oggetto di una riqualificazione mirata a ridurre gli incidenti: “Prima del nostro intervento – ricordano gli assessori – era il luogo con il maggior numero di cadute accidentali, con una media di oltre dieci denunce all’anno. Da quando è stata sistemata, non ne abbiamo più ricevute”.

Oltre all’impegno del Comune, un ruolo importante lo stanno giocando i bagnini della zona, che curano il verde lungo la passeggiata e hanno contribuito all’acquisto delle panchine. “È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Dobbiamo prenderci cura della nostra città, tutti insieme: è bella e accogliente, e merita rispetto”, concludono Uguccioni e Bartolucci.