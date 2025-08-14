Cattolica, pensionato 80enne “recidivo” molesta due ragazzini sul bus. Diffusa la foto dell’uomo e arrestato poco dopo

Un episodio di molestie sessuali su minori ha scosso Cattolica nella giornata di ieri. Un pensionato di 80 anni, originario di Brescia e in vacanza sulla Riviera, è stato arrestato dopo aver molestato uno dei due amici tredicenni a bordo di un autobus locale.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si è avvicinato ai ragazzi durante il viaggio e ha compiuto atti di molestia su uno di loro, mentre l’altro è riuscito a fotografare l’uomo. Giunti a destinazione, il minorenne insieme al padre ha sporto immediata denuncia ai Carabinieri di Misano Adriatico. La foto è stata condivisa con le forze dell’ordine e con gli autisti dei mezzi pubblici, poiché l’uomo aveva l’abitudine di muoversi su autobus e treni.

Poco dopo, l’anziano è stato individuato su un altro bus grazie alla segnalazione e fermato dalle Volanti della Questura. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha disposto l’arresto per quasi flagranza, in applicazione delle norme del cosiddetto codice rosso.

Il pensionato è noto alle autorità per precedenti simili: era stato recentemente scarcerato a dicembre per un caso analogo e, nel suo passato, risulta anche una condanna per molestie sessuali su un bambino di 7 anni. Un’ulteriore denuncia risalirebbe alla scorsa primavera per molestie a bordo di un treno regionale a Brescia.

Il tempestivo intervento dei ragazzi e delle forze dell’ordine ha permesso di fermare subito l’uomo, evitando ulteriori episodi di molestia. Rimane in custodia cautelare in attesa delle prossime decisioni del tribunale.