Cattolica, premiata la turista più fedele: Barbara Vecellio celebra 25 anni di vacanze nella Regina dell’Adriatico

Un vero e proprio legame d’affetto quello che unisce Barbara Vecellio a Cattolica, sua meta prediletta da oltre un quarto di secolo. Originaria di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, Barbara ha ricevuto la targa fedeltà dall’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci in una cerimonia alla Spiaggia Zona 34.

“Non so spiegare cosa sia, so che sto proprio bene qui. Cattolica ha un fattore X che capisci fino in fondo solo se lo vivi”, ha raccontato Barbara. La sua storia con la città inizia nel 1999, quando un collega di suo padre le suggerì senza esitazione di trascorrere le vacanze estive a Cattolica. Da allora, Barbara non ha più smesso di tornare, dedicando alla Regina dell’Adriatico tre o quattro settimane ogni anno.

“Mi sento come a casa mia – continua – qui è tutto bello, mi piace il mare, la città e fare shopping, soprattutto al mercato del sabato. I miei amici mi prendono in giro dicendo che i negozianti mi stendono il tappeto rosso quando arrivo. Di sicuro, continuerò a venire anche nei prossimi anni”.

La consegna della targa celebra non solo la fedeltà di una turista, ma anche il legame speciale che Cattolica riesce a creare con chi la sceglie, confermandosi meta amata e accogliente lungo tutta la Riviera Adriatica.