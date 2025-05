Cattolica, premio fedeltà al turista svizzero: da 50 anni in vacanza nella Regina dell’Adriatico

Cinquant’anni di vacanze, ricordi e amore per la Regina dell’Adriatico: è stato premiato con la prima targa di “Turista Fedele” del 2025 Louk Van Beest, cittadino svizzero che da mezzo secolo sceglie Cattolica come meta per le sue estati in famiglia. Un legame nato ancora prima della sua nascita, quando la madre lo portò in grembo per la prima volta nella cittadina romagnola.

La cerimonia si è svolta all’hotel Ondina, con la consegna ufficiale dell’attestato da parte dell’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci. Presenti anche le titolari dell’hotel, Eva e Barbara Martucci, che hanno fatto da padrone di casa per l’evento.

Louk ha ricevuto il riconoscimento insieme alla moglie Belinda, ai figli Naomi e Miron, al genero André, alla nuora Franziska e ai nipoti Jago, Lio ed Elena. “Per me e la mia famiglia, Cattolica è come una seconda casa – ha dichiarato emozionato –. L’ospitalità e l’accoglienza che abbiamo trovato qui sono uniche. I miei figli già tornano ogni anno con le loro famiglie. Continueremo questa tradizione”.

“Siamo felici di aprire la stagione turistica 2025 con questo premio – ha commentato l’assessora Bartolucci –. La storia dei Van Beest rappresenta al meglio ciò che rende speciale Cattolica: bellezza, accoglienza e legami duraturi. Vogliamo che i nostri turisti continuino a sentirsi a casa e diventino ambasciatori della nostra città nel mondo”.

Con questo riconoscimento, Cattolica rinnova il suo impegno a essere non solo una località di vacanza, ma anche un luogo del cuore, capace di conquistare generazioni intere.