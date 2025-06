Cattolica, riapre il ponte mobile con Gabicce: nuova vita al collegamento pedonale per turisti e cittadini

Una buona notizia per la mobilità dolce e per il turismo tra Emilia-Romagna e Marche: da venerdì 20 giugno, il ponte mobile che collega Cattolica a Gabicce Mare riapre al transito pedonale, dopo un intervento di manutenzione e ammodernamento che si è concluso con un importante anticipo sui tempi previsti.

Il collegamento, uno dei più significativi tra le due regioni, è tornato pienamente fruibile proprio all’inizio della stagione estiva, momento cruciale per cittadini, pendolari e soprattutto per i numerosi turisti che ogni anno scelgono questa zona per le vacanze. La riapertura rappresenta dunque un’opportunità concreta per valorizzare un percorso che favorisce la mobilità sostenibile, ma anche per rilanciare l’offerta turistica di Cattolica e Gabicce Mare, due realtà legate da un forte legame geografico e culturale.

Lavori anticipati e sicurezza garantita

L’intervento ha riguardato la parte superiore della struttura del ponte mobile, con lavori su impianti elettrici e meccanici fondamentali per il funzionamento e la sicurezza della struttura. L’ufficio tecnico comunale e la ditta esecutrice hanno consegnato i lavori con ben dieci giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, un risultato che testimonia efficienza e capacità di gestione.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter restituire ai nostri cittadini e ai visitatori un collegamento pedonale così importante in anticipo rispetto alle previsioni», dichiarano congiuntamente le amministrazioni di Cattolica e Gabicce Mare.

Anche se il cantiere resterà aperto per alcune lavorazioni residue nella parte inferiore del ponte, queste non interferiranno con il passaggio pedonale e non comprometteranno in alcun modo la sicurezza o l’accessibilità.

Un simbolo di mobilità dolce e sviluppo turistico

Il ponte mobile rappresenta più di un semplice collegamento fisico: è un simbolo di mobilità dolce tra due territori, una strada privilegiata per chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta, evitando l’auto e godendo di panorami unici sul mare Adriatico.

Questa riapertura è anche un segnale positivo per l’economia locale, che in estate vive un picco di affluenza turistica: facilitare gli spostamenti tra Cattolica e Gabicce Mare rende più appetibile la proposta turistica integrata delle due città, favorendo scambi culturali e commerciali.

Un passo avanti per cittadini e visitatori

Il collegamento pedonale è una risorsa preziosa non solo per i turisti ma anche per i residenti e i pendolari che quotidianamente attraversano il confine regionale per lavoro o per svago. Ripristinare il ponte mobile in tempi rapidi significa migliorare la qualità della vita e la vivibilità del territorio, riducendo le barriere e creando un contesto più accessibile e sostenibile.