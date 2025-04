Cattolica, ritorna OCEANMAN 2025: l’evento di nuoto estremo che abbraccia il mondo

Cattolica si prepara a ospitare la quinta edizione di OCEANMAN, il prestigioso circuito mondiale di nuoto in acque libere, dal 23 al 25 maggio 2025. In questa occasione, la cittadina romagnola diventerà nuovamente il cuore pulsante di una disciplina in continua crescita, accogliendo atleti provenienti da ben 48 nazioni, un record assoluto nella storia dell’evento.

Una manifestazione internazionale e inclusiva

Nato nel 2015, OCEANMAN è il principale circuito di gare open water, toccando mari, laghi e fiumi in ogni angolo del pianeta. Con tre anni di tradizione alle spalle, OCEANMAN Cattolica si è guadagnato una posizione di rilievo nel calendario internazionale, attirando sia atleti professionisti che nuotatori amatoriali. Per molti, la gara è un’occasione non solo per competere, ma per immergersi nella bellezza del Mare Adriatico e nello spirito conviviale della Romagna, creando ricordi e amicizie che durano tutta la vita.

Le gare e i protagonisti

Gli atleti potranno scegliere tra diversi percorsi: la sfida dei 10 km dell’OCEANMAN, la Half OCEANMAN da 5 km, la Sprint da 2 km o l’OCEANKIDS, riservata ai più giovani. Inoltre, la staffetta OCEANTEAMS aggiunge un tocco di dinamismo e divertimento all’evento. La manifestazione è pensata per tutti, dai campioni che puntano al podio agli appassionati che vedono nel nuoto un’esperienza di crescita personale e relax.

Un evento che celebra il nuoto e l’amicizia

OCEANMAN Cattolica non è solo una competizione, ma una vera festa del nuoto in acque libere. Il connubio tra sport, natura e accoglienza romagnola fa sì che ogni edizione sia unica. L’evento, che conclude un maggio ricco di appuntamenti sportivi a Cattolica, rappresenta un’occasione per valorizzare la disciplina, il territorio e il senso di comunità che il nuoto è in grado di creare.

Come partecipare e dove trovare informazioni

Il programma completo è già disponibile sul sito ufficiale OCEANMAN, mentre aggiornamenti e dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. Per tutti gli appassionati, non resta che prepararsi a vivere un fine settimana di sport, emozioni e condivisione, sotto il sole della splendida Riviera Romagnola.