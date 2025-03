Cattolica. Schiacciato sotto i bancali mentre rubava l’acqua: titolare del supermercato assolto

Il 65enne legale rappresentante del Conad Superstore di Cattolica è stato assolto per omicidio colposo in seguito alla morte di Umberto Sorrentino, rimasto schiacciato sotto bancali di acqua mentre cercava di appropriarsi di alcune confezioni. Il giudice ha ritenuto che non vi fosse un nesso causale tra l’incidente e le misure di sicurezza adottate dalla società. La famiglia della vittima aveva chiesto un risarcimento di 700.000 euro e il Sostituto Procuratore aveva chiesto 4 mesi di reclusione per il 65enne.