Cattolica. Scuola Repubblica, il nuovo istituto prende forma: sopralluogo della Sindaca Foronchi e arredi scelti insieme ai docenti

Prosegue spedito il cantiere della nuova Scuola Repubblica in via della Resistenza, a Cattolica, dove la struttura inizia ormai a rivelare le sue forme definitive. A poche settimane dalla ripresa delle attività scolastiche, i lavori sono perfettamente in linea con il cronoprogramma e, proprio in questi giorni, si stanno completando importanti interventi come la posa dei pavimenti, dei rivestimenti e degli infissi al primo piano. In parallelo si procede con l’installazione degli impianti, che anticiperà la realizzazione dei controsoffitti.

Tra gli elementi distintivi in via di completamento, anche la scala esterna, che potrebbe essere terminata entro fine luglio, e i cornicioni, già consegnati e pronti per essere montati e colorati non appena completati gli infissi.

Nella giornata di ieri, un nuovo sopralluogo è stato effettuato dalla Sindaca Franca Foronchi e dall’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, accompagnati dal dirigente Baldino Gaddi e dal responsabile del progetto Carlo Palmerini.

«Scuola Repubblica sta prendendo corpo ogni giorno di più ed entrare in questo cantiere è sempre una grande emozione – dichiarano Foronchi e Uguccioni –. Una volta completati i cornicioni, il volto della scuola sarà ancora più riconoscibile. È una delle opere simbolo del nostro mandato: pensata come luogo di formazione, certo, ma anche di aggregazione e socialità intergenerazionale, dove troveranno spazio attività extrascolastiche e iniziative per tutta la comunità».

Parallelamente, l’Amministrazione ha incontrato i docenti, assieme all’Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini, per concordare le scelte sugli arredi: tavoli, sedie, monitor e altri materiali saranno ordinati tenendo conto delle reali esigenze didattiche e formative di insegnanti e studenti. «Un confronto importante – sottolinea Vaccarini – per garantire che gli spazi siano davvero funzionali e confortevoli per chi li vivrà ogni giorno».

Il progetto della Scuola Repubblica ha un costo complessivo di 7,2 milioni di euro, finanziato per oltre la metà con fondi extra comunali: 2,4 milioni arrivano dal Pnrr, mentre 1,7 milioni saranno coperti dal GSE per l’efficientamento energetico. L’edificio sarà infatti sostenibile, sicuro ed efficiente, pronto ad accogliere le nuove generazioni in un ambiente moderno e all’avanguardia.