Cattolica, settembre di sport, musica e cultura con “Il Gusto di vivere”

Cattolica presenta un settembre ricco di eventi pensati per cittadini e turisti, all’insegna di sport, musica, arte e tradizione. Il programma “Il Gusto di vivere” accompagnerà l’inizio del mese con iniziative in piazze e spazi aperti, mirate a valorizzare la città come meta turistica anche oltre l’estate.

Tra gli appuntamenti più attesi, il “Modcast goes riviera beat” (5-8 settembre) proporrà sfilate di scooter d’epoca, concerti live dei Montefiori Cocktail e dj set con ospiti internazionali, mentre la “Cattolica Ride Week” (12-14 settembre) unirà motori e musica, con raduni di moto, prove di guida, talk con piloti del mondiale e concerti della West River Band e dei Birri Medi. Sabato 13 settembre, spazio alla tradizione gastronomica con “Cattolica Street Fish”, e domenica 14 al Parco della Pace si terrà la Festa dello Sport, seguita da AntìCatt, passeggiata tra arte e storia.

Sport di livello internazionale si terrà sabato 20 settembre con “Dominate the Water”, competizione di nuoto in acque libere di Gregorio Paltrinieri, mentre il mare e la cultura cittadina saranno protagonisti anche con la Regata Velica domenica 21. Il cartellone include inoltre il Marlù Dream on tour (2 settembre), spettacoli di liscio e danza con Le Sirene Danzanti (8 settembre), i Giochi di LiberEtà SPI CGIL (15-19 settembre) e visite guidate in occasione delle Giornate Mondiali del Patrimonio (28 settembre).

L’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci ha sottolineato che l’obiettivo della città è offrire un programma di qualità e attrattivo per tutte le età, con un turismo consapevole e diffuso tra mare ed entroterra, capace di valorizzare storia, cultura e intrattenimento, estendendo l’interesse verso Cattolica anche oltre la stagione estiva.