Cattolica si prepara alla Granfondo Squali 2025: viabilità modificata in 16 comuni del circondario sammarinese tra Romagna e Marche

Tutto pronto per la 10ª edizione della Granfondo Squali, l’evento ciclistico che ogni anno attira migliaia di appassionati delle due ruote. Domenica 11 maggio 2025, la partenza sarà fissata alle ore 7.30 da Corso Italia, nei pressi dell’Acquario di Cattolica, per poi snodarsi lungo un percorso che attraversa ben 16 comuni tra Emilia-Romagna e Marche, coinvolgendo territori di Cattolica, Gabicce, Tavullia, Gradara, Morciano, San Clemente, Monte Colombo e molti altri.

Tre percorsi per ogni livello di ciclista

La manifestazione prevede tre tracciati differenziati per livello di difficoltà:

“Squali 46” : percorso cicloturistico di 46 km,

Medio : 85 km di gara agonistica,

Lungo: 128 km, riservato agli atleti più esperti.

La partenza ufficiale delle competizioni agonistiche avverrà all’intersezione con la Strada Statale 16 a Misano Adriatico, mentre gli arrivi sono previsti tra le 9:15 e le 13:30 a Gabicce Monte.

Viabilità modificata e strade chiuse: tutti i dettagli

Per garantire la massima sicurezza, alcuni tratti stradali saranno temporaneamente chiusi al traffico o soggetti a sensi unici in fasce orarie prestabilite. Le Prefetture competenti hanno emesso ordinanze che sospendono momentaneamente la circolazione (per circa 15-20 minuti) in occasione del passaggio dei ciclisti.

Nel territorio di Cattolica, Corso Italia resterà chiuso dalle ore 6:00 alle 9:00, così come via Litoranea Sud a Misano. Anche il centro abitato di Gabicce Monte sarà interdetto al traffico per l’intera mattinata, salvo deroghe per attività commerciali e autorizzati.

Sono coinvolti anche numerosi altri comuni:

Gradara (via Tavullia, via Pesaro),

Tavullia (via Roma, via San Giovanni in Marignano, località Babbucce),

Pesaro (via Metauro, Strada della Badia, Treponti, Gabicce Monte),

Saludecio, Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Mercatino Conca, Sassocorvaro – Auditore, Montecalvo in Foglia, Mondaino e Montegridolfo.

Per consultare nel dettaglio orari e itinerari, è possibile scaricare le tabelle ufficiali dal sito della manifestazione:

? www.granfondosquali.it

Un evento di sport, turismo e pazienza

L’organizzazione della Granfondo Squali – frutto della collaborazione tra i Comuni coinvolti, associazioni ciclistiche e realtà locali – ringrazia anticipatamente i cittadini per la pazienza e la collaborazione.

Sarà una giornata di sport, emozione e bellezza tra Romagna e Marche. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare attenzione alla segnaletica, rispettare le indicazioni degli addetti e muoversi con cautela nei pressi dei tratti interessati dal passaggio dei ciclisti.