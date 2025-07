Cattolica. Successo per la raccolta fondi per l’associazione “Prima Coccola”, destinata a parenti e i loro piccoli in terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini

Il cuore grande delle famiglie di Cattolica. Alla Scuola dell’infanzia Ventena, la festa di fine anno dello scorso 24 giugno è stata l’occasione per lanciare una raccolta fondi destinata all’associazione “Prima Coccola” da anni in prima linea per aiutare i parenti e i loro piccoli che necessitano della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini. E le famiglie di alunni e alunne della scuola hanno risposto con grande generosità acquistando prodotti e manufatti artigianali realizzati da due mamme, Angela Iannone, autrice di un gustoso ricettario per il quale si è ispirata ai menù della scuola, ed Elizabeth Rodriguez, creatrice di graziosi accessori per bimbi e bimbe fatti con gomma eva. Le insegnanti invece si sono trasformate in chef e cimentate nella preparazione di una ricca merenda a base di dolci e bibite, andate a ruba tra genitori e bimbi.

La somma raccolta, di oltre mille euro, è stata consegnata alla volontaria fondatrice della "Prima Coccola", Barbara Vannoni, nel corso di un incontro all'istituto Ventena con le mamme Angela ed Elizabeth e le insegnanti (Nicoletta Cerri, Mara Fraternali, Diana Saponara, Catia Giannei, Laura Selva e Claudia Dellapasqua), alla presenza del Vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini.

La proposta della raccolta fondi è stata lanciata all’interno di un comitato di plesso, a cui aveva preso parte il Vice sindaco Vaccarini insieme alla coordinatrice pedagogica, alle insegnanti e ai rappresentanti dei genitori, che ha trovato subito attuazione ed è risultata estremamente apprezzata.