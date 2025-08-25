Cattolica, targa di fedeltà a Donatella Tamborini: 65 anni di vacanze nella Regina

Un legame lungo 65 anni lega Donatella Tamborini a Cattolica, città che considera una seconda casa. Originaria di Gazzada, in provincia di Varese, e ex impiegata bancaria, la turista ha trascorso decenni di vacanze nella Regina, di cui 50 insieme al marito, diventando un simbolo di fedeltà e amore per la località.

L’Amministrazione comunale ha voluto celebrare questa lunga storia di vacanze con la consegna di una targa speciale, donata dall’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci, durante una cerimonia all’Hotel Desirèe di Valeria Timiani e Giovanni Cecchi, struttura che ospita Donatella e il marito da molti anni.

Parlando della città, la turista ha dichiarato: “Amo Cattolica più della mia città per il carattere delle persone, aperte, affabili, gentili, e per le sue bellezze, a partire da quelle naturali come lo spettacolo del mare al tramonto. Siete la mia seconda casa, la mia seconda famiglia”.

L’Assessora Bartolucci ha commentato: “Parole che ci riempiono il cuore, sono la prova della grande passione che c’è dietro il lavoro dei nostri operatori turistici e che ci stimolano a fare sempre meglio”.

Donatella racconta anche i ricordi legati all’infanzia: “Vengo a Cattolica da quando avevo 5 anni, con i miei genitori – e prosegue – sono onorata di aver ricevuto questa targa. Ormai mi sento quasi una cattolichina. Verrei qui sempre e ho pensato tante volte a comprare una casa. I titolari dell’hotel ci accolgono come fossimo parte della loro famiglia. E lo stesso grande affetto lo abbiamo trovato anche ai Bagni 86, 87, 88 con i titolari dello stabilimento Raffaella, Daniele e Milko”.

Un riconoscimento che celebra l’amore per Cattolica e l’importanza dei rapporti umani e della fedeltà turistica, rendendo Donatella Tamborini un’ospite speciale non solo per l’hotel, ma per l’intera comunità.