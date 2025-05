Cattolica. Tennis, Pietro Galimberti trionfa in Slovenia: è campione al Luka Koper Junior Open Under 12

Ancora un successo internazionale per il giovanissimo Pietro Galimberti, che ha conquistato il titolo nel torneo Tennis Europe Under 12 di Koper, in Slovenia, aggiudicandosi il 18° Luka Koper Junior Open – International Championships, evento di prima categoria sulla terra battuta.

Un exploit che conferma l’ottimo momento del baby talento romagnolo, già protagonista meno di un mese fa con una doppietta a Merano nel circuito Junior Next Gen Italia. Figlio dell’ex davisman azzurro, Pietro ha messo in mostra grande maturità e solidità in campo.

Dopo l’esordio travolgente contro lo sloveno Niko Brolih (6-0 6-2), Galimberti ha avuto la meglio sul belga Luca Godaux con una rimonta al cardiopalma: 4-6 6-4 7-6. Nei quarti ha superato lo slovacco Lukas Lorincik (wild card) 7-6 2-6 6-0, per poi ribaltare anche la semifinale contro il croato Borna Maric (4-6 6-4 6-0). In finale, il giovane azzurrino ha chiuso in crescendo battendo l’austriaco Jonas Mittermayr 1-6 6-2 6-2.

Buone notizie anche dal doppio, dove Pietro ha raggiunto i quarti di finale insieme a Gabriele Aceto. I due hanno superato con disinvoltura gli sloveni Murtic-Marincic Moze (6-3 6-2), cedendo poi di misura ai croati Kramaric-Maric (7-5 7-5).

Intanto, a casa Galimberti è già tempo di preparativi per un altro evento importante: dal 16 al 22 giugno, il Queen’s Club di Cattolica ospiterà il Galimberti Tennis Academy Open, torneo ITF M25 con montepremi da 30.000 dollari, appuntamento di spicco del calendario tennistico internazionale.