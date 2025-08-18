Cattolica, terzo appuntamento della rassegna cinematografica “OUT!”: in programma La Bicicletta Verde

Martedì 19 agosto, al Parco della Pace di Cattolica, prosegue la rassegna cinematografica “OUT!” con l’ultimo appuntamento della stagione: “La Bicicletta Verde” (2012, regia di Haifaa Al-Mansour).

Il film, primo lungometraggio saudita diretto da una donna, racconta la storia di Wadjda, una bambina determinata a comprare una bicicletta, sfidando regole e tradizioni in Arabia Saudita, dove alle ragazze non è permesso andare in bici. Un racconto di coraggio e determinazione che invita a riflettere su diritti, libertà e inclusione.

Orario: 21:00

Ingresso: gratuito

L’iniziativa è patrocinata da Arcigay Rimini e dal Centro Antiviolenza Chiama Chiama, e realizzata in collaborazione con La Bottega del Parco, il Centro per le Famiglie, Sistema Critico e il Circolo del Cinema Metropolis, nell’ambito dell’impegno del Comune di Cattolica per una comunità accogliente, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte le persone.