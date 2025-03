Cattolica. Tradizione, futuro e blue talk, oggi dalle 19 si tiene la prima edizione di Cattolica Street Fish

L’Assessore al turismo e alla pesca Alessandro Belluzzi: “Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel profilo della nostra città”



Cattolica 13 settembre 2024. Tutto è pronto per il via domani della prima edizione di Cattolica Street Fish. Una festa che celebra il mare organizzata dalla storica Casa del Pescatore, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Regione Emilia-Romagna. Cattolica Street Fish è un tributo alla tradizione che si proietta nel futuro, fatto di consumo responsabile, di valorizzazione delle specie povere e di trasformazione dei prodotti a chilometro zero. I visitatori potranno conoscere le eccellenze del territorio e assaporare le ricette tipiche preparate con il pescato fresco locale, ogni piatto sarà un viaggio attraverso la storia e la cultura marinara di Cattolica.

Dalle 19 a tarda serata, gli spazi esterni del Mercato Ittico in via Andrea Costa, ospiteranno gli stand gastronomici con ai fornelli gli esperti cuochi e cuoche della cooperativa Casa del Pescatore, che prepareranno gustosi piatti di mare, profumate grigliate di pesce e faranno scoprire una sfiziosa novità, l’alga fritta. Lungo la via in prossimità del porto, che sarà chiusa al traffico dall’incrocio con viale Verdi fino a via Toti, saranno allestiti i tavoli e il mercatino con i banchetti dove conoscere e assaggiare anche i prodotti tipici lavorati e confezionati nel laboratorio della Casa del Pescatore: sughi di pesce, pietanze della tradizione marinara già pronti, brodi e surgelati. Non mancheranno musica e gadget, t-shirt, cappellini e zaini.

Nel menu Cattolica Street Fish ci sono i piatti della tradizione locale prêt à porter, strozzapreti al sugo rosso di vongole, rustida con pesce azzurro, seppia e piselli, tutto rigorosamente a chilometro zero. E grazie alla collaborazione con la cooperativa Itaca di Cesenatico sarà possibile gustare l’alga fritta (Ulva lactuca), ovvero la lattuga di mare in pastella con farina di riso. Si tratta di un’alga ricca di proprietà nutritive che se ben cucinata è davvero gustosa. Il tutto accompagnato con pane e focaccia preparati da Non solo pizza 2.0 e panificio Tirincanti.

L’area del mercato ittico ospiterà anche un momento di approfondimento con il Blue Talk “I prodotti ittici dell’Emilia-Romagna”: Massimo Bellavista, Legacoop Agroalimentare, dialogherà con: Franca Foronchi, Sindaca del Comune di Cattolica, Alessandro Belluzzi, Assessore al turismo Comune di Cattolica, Giorgia Gianni, Coordinatrice territoriale Legacoop Romagna, Sergio Caselli, Flag/Galpa Costa dell’Emilia-Romagna, Giuseppe Prioli, Responsabile scientifico Coop Mare, Nicola Tontini, Direttore Casa del pescatore di Cattolica, Michele Castelluccia, Presidente Cogevo Rimini, Antonio Morritti, Cooperativa Itaca, Ulisse l’Alga italiana (Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale della Pesca e dell’Acquacoltura).

“Come Amministrazione siamo molto contenti di ospitare la prima edizione di Cattolica Street Fish e ringraziamo la Cooperativa Casa del Pescatore per averlo promosso ed organizzato – commenta il Vice sindaco e Assessore al turismo e alla pesca Alessandro Belluzzi –. Un evento che nasce con l’obiettivo di creare un appuntamento strutturale nella seconda settimana di settembre, come ci è stato chiesto dagli operatori economici della città. Come Amministrazione lavoreremo per fare in modo che cresca sempre di più nel tempo anche attraverso la richiesta di finanziamenti sovracomunali. Stiamo investendo tantissimo nella valorizzazione e promozione della nostra tradizione gastronomica ma soprattutto sulla riqualificazione del porto, dove ricordo sono in corso lavori pubblici di riqualificazione dell’intera area attesi da anni. Appuntamenti come Cattolica Street Fish rappresentano un motore importante per la nostra economia, un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel profilo della nostra città che, mi preme evidenziare, è uno dei porti più importanti della Regione. La sinergia con la Cooperativa Casa del Pescatore, avviata da inizio legislatura, è molto proficua: insieme lavoriamo al massimo delle nostre forze per valorizzare i prodotti del nostro mare e un’area strategica della nostra città”.