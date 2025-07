Cattolica, tragedia in pieno centro: muore un 27enne cadendo dal balcone

Un dramma improvviso ha scosso la comunità di Cattolica nei giorni scorsi. Lunedì 7 luglio, un giovane di 27 anni, Lorenzo Ciofo, è precipitato da un balcone, perdendo la vita sul colpo. Originario di Viterbo, si era trasferito da tempo nella località romagnola per motivi di lavoro, dove svolgeva la professione di agente immobiliare.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, che continuano a verificare i dettagli dell’accaduto, l’episodio sarebbe avvenuto in maniera del tutto accidentale. Nulla, al momento, farebbe pensare ad altro se non a una tragica fatalità. La ricostruzione esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente raggiunto la sua città natale, Viterbo, dove la famiglia è molto conosciuta. Sarà proprio lì che, nei prossimi giorni, si svolgeranno i funerali.

Un giovane, una vita spezzata troppo presto, in circostanze ancora da chiarire fino in fondo. Cattolica, che lo aveva accolto come una seconda casa, ora lo piange insieme alla sua terra d’origine.