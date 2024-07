Cattolica. Trovato senza vita nel suo appartamento il manager della Ifi, colpito da un infarto

Il manager Fulvio Tonti, figlio di Gianfranco Tonti, fondatore dell’industria Ifi di Tavullia ed ex presidente di Confindustria a Pesaro, è deceduto a causa di un infarto, a soli quattro mesi dalla scomparsa del padre. È stato trovato morto nella sua casa.

La moglie e i tre figli lo attendevano per festeggiare insieme a tutta la famiglia il suo compleanno, ma non è riuscito a partecipare alla sua festa.

Nell’ abitazione a Cattolica sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma per il giovane imprenditore non c’era più nulla da fare. Fulvio Tonti era il responsabile commerciale dell’azienda fondata dal padre Gianfranco, conosciuta nella zona per la produzione di arredi per bar, gelaterie e pasticcerie.

La data dei funerali deve ancora essere stabilita, ma si prevede che si svolgano a Cattolica.