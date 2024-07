Cattolica. Violentano una donna in stato confusionale: arrestati dai carabinieri due lavoratori stagionali

Il 15 luglio, a Cattolica, un pizzaiolo egiziano di 58 anni e un cameriere 48enne hanno incontrato una donna barcollante, una turista svizzera di 30 anni, mentre si trovavano nel loro hotel. Invece di chiamare un’ambulanza, hanno trascinato la donna nella loro camera, dove l’hanno spogliata, messa sotto la doccia e abusata sessualmente. La giovane aveva lasciato il fidanzato in spiaggia per riposarsi ed era in uno stato di confusione a causa di farmaci e alcol. I Carabinieri, attraverso indagini e intercettazioni, hanno arrestato i due uomini con l’accusa di violenza sessuale, dopo che la donna ha presentato denuncia. Le intercettazioni hanno rivelato che i due avevano discusso dell’accaduto, incriminandosi reciprocamente.