Cattolica Windfest 2025: sport, vento e adrenalina sul mare Adriatico

Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025 Cattolica si trasforma in capitale degli sport del vento con la nuova edizione del Cattolica Windfest, il festival dedicato agli appassionati di surf, kite, windsurf e wingfoil. L’evento, organizzato dalla scuola Conka Riders, sezione del Circolo Nautico di Cattolica, si svolgerà sulla spiaggia libera di fronte all’Acquario di Cattolica, dalle 11 fino al tramonto, regalando due giornate all’insegna dello sport, della passione e del divertimento.

La spiaggia ospiterà i migliori brand del settore, che proporranno demo day e test gratuiti delle attrezzature 2025, permettendo a tutti i partecipanti di provare in anteprima le ultime novità tecniche nel mondo degli sport acquatici. Saranno inoltre disponibili prove gratuite in acqua di kitesurf e wingfoil, con istruttori qualificati a garantire sicurezza e supporto, ideali per chi vuole avvicinarsi a queste discipline emozionanti.

Tra le novità dell’edizione 2025, la prima edizione della Wing Race, una gara ad alta velocità che promette spettacolo e adrenalina, con tanti appassionati pronti a sfidarsi sulle onde.

Ad arricchire l’atmosfera non mancheranno musica, festa e intrattenimento, trasformando il lungomare di Cattolica in un vero e proprio punto di ritrovo per sportivi e appassionati.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti.

Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica, e Simone Sanchi spiegano:

“Il Windfest è l’occasione perfetta per scoprire lo spirito libero degli sport di vento e provare nuove emozioni a contatto diretto con il mare, in un contesto aperto, inclusivo e divertente. Siamo felici di vedere crescere questo evento anno dopo anno, segno che la passione per il mare e le discipline outdoor è viva e coinvolge sempre più persone.”