Cede della sostanza stupefacente ad un minorenne: 30enne arrestato dai carabinieri

Provincia di Bologna (BO): I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un 30enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È successo quando, i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno identificato tre persone in una via del Comune in questione. Durante tali operazioni, uno dei tre soggetti (il 30enne), ha tentato di eludere i controlli, spintonando uno degli operanti facendolo cadere a terra, per poi darsi alla fuga. Raggiunto e prontamente bloccato dai militari, in tutta sicurezza, il 30enne è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, due bilancini di precisione, e del denaro. Inoltre, anche gli altri due soggetti, tra cui un minore, dopo essere stati identificati, hanno consegnato ai Carabinieri, alcuni grammi di hashish, acquistati pochi istanti prima dal 30enne. Alla luce di quanto indicato, il 30enne è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna, mentre gli altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Bologna per il seguito di competenza.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna