Centoventi studenti di 5ª Superiore di Rimini a lezione di sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili

Circa 120 studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico “Belluzzi – da Vinci” di Rimini a lezione di sicurezza sul lavoro, in particolare legata alle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Ecco l’istantanea dell’evento formativo organizzato martedì 15 e mercoledì 16 aprile dall’Azienda USL della Romagna in collaborazione e consulenza tecnico-scientifica con il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (DIT) dell’INAIL, in occasione della Giornata del Made in Italy 2025 (inserito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Mi.MIT nel calendario ufficiale delle iniziative).

Tamagnini: “Fondamentali eventi formativi su un aspetto rilevante come la prevenzione nei luoghi di lavoro”

Nel suo intervento il Direttore del Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini, ha sottolineato “l’importanza di eventi formativi di questo tipo, finalizzati in primis a un aspetto rilevante come la prevenzione nei luoghi di lavoro”, rimarcando “l’apprezzamento per il prezioso lavoro che in tale ambito svolge sul territorio provinciale di Rimini l’Unità Operativa guidata dall’ingegner Pierpaolo Neri”.

Le relazioni di Pierpaolo Neri, Direttore Unità Operativa Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Romagna, Piero Palmieri, Product Manager GSR S.p.A. Rimini, Alberto Carro, INAIL Unità Operativa Tecnica Forlì, Sara Anastasi e Luigi Monica del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL, hanno permesso di illustrare le principali caratteristiche delle piattaforme di lavoro elevabili e le criticità più ricorrenti legate anche ad usi impropri dell’attrezzatura, sempre più diffusa in tutti i comparti produttivi.

Tre stazioni allestite per le attività teorico-pratiche degli studenti

Gli studenti delle sei classi dell’Istituto Tecnico “Belluzzi – da Vinci” coinvolte, suddivisi in gruppi, nelle due giornate si sono alternati per attività formative teorico/pratiche in tre stazioni allestite negli spazi della struttura di Ausl Romagna di via Consolare Rimini-San Marino n.76 (accanto al Toys): sessione dimostrativa con il simulatore in realtà virtuale (messo a disposizione da INAIL DIT) e test finale di feed back; sessione di approfondimento su piattaforma di lavoro elevabile reale (27 metri di altezza), fornita dalla ditta fabbricante GSR di Rimini, con descrizione tecnica per conoscere l’attrezzatura, prove di funzionamento effettuate da operatori abilitati all’uso e prove di dispositivi di sicurezza e di protezione individuale; test sulla sicurezza sul lavoro con valutazione e discussione.

Il 13 maggio altra iniziativa di promozione e informazione per la sicurezza sul lavoro

L’iniziativa di promozione e informazione per la sicurezza sul lavoro sarà integrata martedì 13 maggio con un’ulteriore sperimentazione: saranno coinvolti operatori delle Unità Operative Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica e Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti Lavoro della Regione Emilia-Romagna e operatori di aziende del territorio romagnolo abilitati all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili, per prove sul simulatore e relativo test di feed back.

Ausl Romagna