Centro Italia in arrivo temperature record. San Marino nella fornace estiva: nei prossimi giorni previsti fino a 40 gradi e rischio di “bombe d’acqua”

Un’ondata di calore africano sta trasformando l’Emilia-Romagna, le Marche e San Marino in un vero e proprio forno a cielo aperto, con il termometro che schizza verso i 38°C a Bologna e si avvicina ai 40°C nelle zone interne. A dieci giorni dall’inizio ufficiale dell’estate, il Centro Italia si ritrova a fare i conti con un’afa opprimente, che promette di non dare tregua almeno fino al weekend.

Un Anticiclone Africano senza Pietà

Il responsabile di questa calura precoce è l’anticiclone africano, che ha preso il posto del più mite Anticiclone delle Azzorre, secondo quanto spiegato da Carlo Cacciamani, direttore di ItaliaMeteo. Questo colosso atmosferico, proveniente dal Nord Africa, sta spingendo aria rovente e umida su Bologna, Ancona e persino sulla piccola Repubblica di San Marino, dove le temperature stanno superando di gran lunga le medie stagionali. Non si tratta di un episodio isolato: il caldo estremo, un tempo raro a inizio giugno, è ormai una realtà frequente, con picchi che negli ultimi decenni si sono intensificati.

Notti Tropicali e Caldo Incessante

Nelle città emiliano-romagnole e marchigiane, il sole cocente non concede pause nemmeno dopo il tramonto. Le cosiddette “notti tropicali” stanno tenendo le temperature minime sopra i 20°C, rendendo il sonno un’impresa per molti. A San Marino, dove l’afa si fa sentire tra le stradine del centro storico, i residenti cercano refrigerio come possono, mentre a Bologna e Ancona i ventilatori e i condizionatori lavorano a pieno regime.

Non Solo Caldo: il Rischio di Piogge Estreme

Il caldo torrido non è l’unico problema all’orizzonte. L’evaporazione intensa causata dalle alte temperature sta caricando l’atmosfera di umidità, creando le condizioni per piogge improvvise e violente. Nelle prossime settimane, Emilia-Romagna, Marche e San Marino potrebbero passare dall’afa soffocante a temporali intensi, alternando estremi climatici che mettono a dura prova il territorio. Cacciamani avverte: il caldo estremo amplifica il rischio di eventi meteorologici imprevedibili.

Come Sopravvivere all’Afa

Con le temperature che non accennano a scendere, i consigli per affrontare il caldo sono semplici ma essenziali. Restare idratati, evitare le ore più calde e cercare rifugio in luoghi freschi sono le strategie adottate da molti. A Bologna, c’è chi si riversa nei parchi o lungo il litorale romagnolo, mentre a San Marino i turisti approfittano delle serate per esplorare il Monte Titano, sperando in una brezza leggera. Ancona, con il suo lungomare, diventa un’oasi per chi cerca sollievo dal caldo.

Un’Estate che Promette Scintille