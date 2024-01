Centro per la Vita Indipendente a Gaza, Attiva-mente consegna ad Educaid i fondi raccolti

A conclusione della campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno di Educaid per la ricostruzione del Centro per la Vita Indipendente a Gaza, abbiamo proceduto con piacere e gratitudine, alla consegna delle somme donate.

L’obiettivo principale era fornire un sostegno, seppur piccolo, a coloro che nella “Striscia” ancora sopravvivono soffrendo drammaticamente, nonostante una guerra in cui per la prima volta, pare si siano incredibilmente disinnescati il buon senso, la coscienza e il rispetto della dignità umana, generando un teatro di violenze di proporzioni apocalittiche.

Vogliamo anche, però, in questo clima di assoluta impotenza in cui noi tutti ci stiamo trovando, e forse in tanti rassegnando, trasmettere un semplice messaggio di speranza, testimoniando come con poco sia possibile un cambiamento in positivo, anche di fronte a emergenze di questa inimmaginabile disumanità.

Con l’auspicio reciproco di poter collaborare nuovamente in futuro, abbiamo consegnato alla Ong Educaid con sede a Rimini che quattro anni fa ha fondato il Centro e che da oltre 20 anni opera in quel territorio, le somme che sono giunte all’appello di solidarietà lanciato durante le festività.

Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno risposto e contribuito a questa causa, dimostrando sensibilità verso la catastrofe umanitaria in atto, accendendo una piccolissima luce di fiducia per le persone con disabilità di Gaza.



Attiva-Mente