Centro Ufologico Nazionale: “Simposio alieni: a San Marino sempre più vicini al contatto”

L’attesa 34ma edizione dell’annuale Simposio Mondiale sugli UFO che si terrà al Centro Congressi del Kursaal di San Marino il 28 e 29 giugno, come sempre coordinato dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti presidente del Centro Ufologico Nazionale (CUN) sul tema ALIENI: VERSO IL CONTATTO è motivata dal fatto che il positivo riconoscimento dato da quanto emerso dalle ormai note dichiarazioni ufficiali nelle sessioni parlamentari USA circa il cosiddetto “UFO di Mussolini” schiantatosi nel 1933 e trasferito negli USA nel 1945 come preda di guerra dagli americani ha trasformato di colpo Pinotti e il CUN, che 25 anni prima avevano già anticipato tutto ciò, in inattesi protagonisti mondiali dell’indesiderata rivelazione conseguente allo sdoganamento nel 2021 da parte del Pentagono della realtà degli UFO quali oggetti fisici e caratterizzati da tecnologia avanzata, sotto controllo intelligente e di origine sconosciuta. Dopo le ulteriori rivelazioni del consigliere di quattro Presidenti americani, Harald Malgren, e visto che tutto ciò conferma che gli UFO c’erano oltre 90 anni fa, questa nuova situazione contesta del tutto le ipotesi di certa stampa prezzolata dall’intelligence USA prona alla censura militare che gli UFO sarebbero mezzi della Russia o della Cina, che 90 anni fa non potevano – come oggi – essere certo tirate in ballo al riguardo. Le ulteriori prove appena prodotte sul caso dell’UFO schiantatosi presso Magenta nel 1933 e studiato segretamente dagli scienziati italiani del “Gabinetto RS/33” diretto da Guglielmo Marconi implicitamente riportano il discorso ad una tecnologia superiore che non aveva e non ha nulla di terrestre, mettendo così in crisi il fasullo paradigma degli addetti all’intelligence USA che temono l’indesiderato alterarsi dello status quo e l’emergere delle fin troppe falsità al riguardo finora propinate al mondo, a cominciare dalla sempre più evidente presenza di alieni sulla Terra. A San Marino esperti di ben dieci Paesi documenteranno ampiamente tutto ciò nell’interesse della verità.

