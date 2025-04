Cerimonia di intitolazione della principale rotatoria di Coriano in via Marano al pilota corianese Marco Simoncelli. Svelato il totem di Aldo Drudi dinanzi ai tifosi e ai piloti della Sic58 Squadra Corse

Coriano, 22 settembre 2024 – Da sabato 21 settembre il saluto di benvenuto e arrivederci da Coriano è diventato unico ed eccezionale. La scritta a caratteri cubitali 58 SIC da un lato, il sorriso gioioso che ha conquistato il cuore di tutti dall’altro e due ritratti plastici in sella alla sua moto, sono gli elementi distintivi della rotatoria intitolata al campione di motociclismo Marco Simoncelli, in via Marano, all’altezza dell’incrocio con via Saragat.

Coriano accoglie ora gli automobilisti e i motociclisti o semplicemente chi arriva in bicicletta con il simbolo del SIC, attraverso immagini potenti e la pienezza dei suoi inconfondibili colori bianco, rosso e nero verniciati nel basamento della rotatoria.

L’opera è frutto della creatività e ingegno del designer di fama internazionale Aldo Drudi, due volte Compasso d’oro. Il totem alto 5 metri è sormontato da un pennone con la bandiera sventolante del Sic, si accende all’imbrunire e irradia luce a basso consumo energetico. La Federazione Motociclistica Italiana ha voluto dedicare all’indimenticato pilota una targa di riconoscimento applicata al basamento della installazione.

Alla cerimonia di intitolazione sabato sera 21 settembre erano presenti Paolo Simoncelli e i piloti della SIC58 Squadra Corse, il designer Aldo Drudi, il presidente FMI, Giovanni Copioli e il managing director del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Andrea Albani. La cerimonia di intitolazione della rotatoria di ingresso rientra tra le iniziative collaterali inserite nel GP Emilia Romagna, seconda tappa della MotoGP di Misano.

Partner tecnico della nuova rotatoria è il Colorificio Sammarinese, azienda storica del territorio che con Samoline, la prima pittura antislip al mondo ad esser stata omologata dalle due federazioni motoristiche FIA e FIM, garantisce sicurezza e colore ai più importanti circuiti che nel mondo ospitano gare di MotoGP, Formula1, Superbike, Endurance.

In allegato le dichiarazioni e foto (quelle notturne sono di Marzio Bondi)

Ufficio Staff del Sindaco