Cerimonia di intitolazione della scuola secondaria di I° di Ospedaletto a Giuseppe Ravegnani nell’anniversario della nascita 13 ottobre 1895

Coriano, 13 ottobre 2023 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della scuola secondaria di primo grado Ospedaletto allo scrittore, poeta, giornalista e critico letterario, Giuseppe Ravegnani nato il 13 ottobre 1895 a San Patrignano. Una manifestazione corale a cui hanno partecipato 220 studenti oltre al personale scolastico, alla presenza del Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, del vicesindaco Domenica Spinelli, degli assessori Anna Pazzaglia e Anna Pecci e della dirigente scolastica d’istituto, Barbara Cappellini. Alla cerimonia hanno preso parte il nipote di Giuseppe Ravegnani, Enrico e il Dirigente dell’Ufficio scolastico di Rimini e Forlì- Cesena, Mario Maria Nanni. Dopo gli interventi della dirigente scolastica, del sindaco e di Enrico Ravegnani, gli alunni hanno aperto la cerimonia all’interno della palestra della scuola con l’Inno d’Italia alternato alla recita della poesia di Giuseppe Ravegnani Il mese di Maggio.

La targa con la nuova denominazione è stata scoperta all’esterno del plesso scolastico.

“Coriano è un nome che mi è stato sempre impresso nella memoria perché da piccolo il papà mi portava a vedere la casa dove il nonno Giuseppe era nato –commenta il nipote Enrico Ravegnani giunto appositamente da Ferrara -. Il nonno parlava sempre della Romagna, di Coriano e della sua gioventù trascorsa in questa terra. Intitolargli una scuola vuol dire crescere con la sua memoria, mi è venuto quindi in mente di donare al Comune la sua inseparabile macchina da scrivere adoperata lungo il corso di tutta la sua vita”.

Con un gesto simbolico ma di importante spessore educativo – ha detto il sindaco Gianluca Ugolini – l’amministrazione ha reso omaggio a questo corianese di nascita che nonostante abbia vissuto in varie città italiane durante il suo percorso professionale e di vita non ha mai dimenticato la sua terra d’origine”.

“Si è concluso oggi un percorso che mi rende particolarmente orgogliosa avviato quando ero sindaco in totale sinergia con l’Istituto Comprensivo Ospedaletto– ha affermato il vicesindaco Domenica Spinelli –. Nel ringraziare i familiari di Ravegnani e la scuola che con tanto entusiasmo, a partire dagli studenti, hanno partecipato a questa cerimonia, rivolgo in particolare proprio a loro, ai ragazzi, l’invito di studiare con tanta curiosità. Conoscere la storia e la vita professionale di Ravegnani potrà essere per loro un ottimo punto di partenza per trarre spunti sul proprio futuro di adulti”.

Giuseppe Ravegnani nacque a San Patrignano il 13 ottobre 1895 nell’immobile in cui oltre 70 anni dopo Vincenzo Muccioli fondò la Comunità di San Patrignano.

Morì nel 1964 a Milano all’età di 69 anni.

E’ un personaggio della cultura italiana del Novecento che ha radici in Romagna: poeta, in da giovanissimo, direttore della Biblioteca Estense di Ferrara negli anni Trenta e curatore delle opere di Ariosto, giornalista, dirigente e critico letterario della casa editrice Mondadori dal dopoguerra sino alla fine degli anni ’50, traduttore, vincitore del Premio Viareggio per la saggistica nel 1955, membro delle giurie dei più importanti premi letterari italiani, direttore della più prestigiosa collana di poesie d’Italia, la mondadoriana “Lo specchio”.

Nel 1956 vinse il premio Marzotto per il lavoro giornalistico.

Ravegnani dedicò parecchi articoli a un’altra sua passione: la filatelia. Dal 1950 al 1960 si occupò della rubrica filatelica di “Epoca” e dal 1956 al 1961 di quella del periodico mondadoriano per ragazzi “Topolino”; dal 1951 al 1959 curò stabilmente la rubrica filatelica per il “Corriere della Sera”.

In foto alcuni momenti della cerimonia

—

Ufficio Staff del Sindaco