Cervia, 24 marzo 2025: Incontro sulla liberazione della Romagna dall’occupazione nazi-fascista

Lunedì 24 marzo 2025, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Maria Goia di Cervia, si terrà l’incontro “1944-1945: la Romagna è liberata dall’occupazione nazi-fascista”, un evento imperdibile per chi è interessato alla storia della Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza in Italia. L’incontro vedrà la partecipazione di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna, che approfondirà le vicende che hanno segnato la liberazione della Romagna.

Durante l’evento, Masetti presenterà il volume “Alleati e partigiani nella liberazione di Ravenna” di Nicola Cacciatore, un’opera che esplora il ruolo degli alleati e dei partigiani nella liberazione della città di Ravenna durante il conflitto.

L’incontro sarà arricchito dalla proiezione del filmato “La battaglia per Ravenna”, scritto e diretto dallo stesso Giuseppe Masetti. Questo filmato offre uno spunto visivo potente sugli eventi che portarono alla liberazione della città nel dicembre del 1944, una delle tappe più significative della lotta contro l’occupazione nazi-fascista in Italia.

Un’opportunità per conoscere la storia della Resistenza

Questa iniziativa è un’occasione unica per approfondire le dinamiche della liberazione della Romagna e per riflettere sull’importanza della Resistenza e della lotta partigiana nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. La partecipazione all’evento è gratuita, e rappresenta un’opportunità fondamentale per conoscere più a fondo un periodo cruciale della storia italiana e per ascoltare direttamente il contributo di uno dei massimi esperti del settore.

Dove e quando