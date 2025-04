Cervia, agevolazioni e nuovi servizi Hera per la raccolta di pannolini e pannoloni: cosa cambia con la Tariffa Corrispettiva Puntuale

Novità importanti per le famiglie e i cittadini che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati legati all’uso di pannolini e pannoloni. Con l’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), l’Amministrazione Comunale e Hera hanno previsto passaggi aggiuntivi gratuiti e agevolazioni in bolletta per le utenze residenti, al fine di tutelare i nuclei più fragili e facilitare una corretta gestione dei rifiuti sanitari.

Attivazione del servizio: tre modalità a disposizione

Per richiedere un giorno extra di raccolta settimanale, sono disponibili tre opzioni:

Scansione del QR code presente sul materiale informativo;

Chiamata al numero verde gratuito 800.999.500 ;

Accesso diretto allo Sportello Hera in via XXII Ottobre a Cervia.

Per facilitare la procedura, è consigliabile avere a portata di mano l’ultima bolletta dei rifiuti, utile per recuperare il codice utenza.

Raccolta pannolini: servizi e vantaggi fino ai 3 anni del bambino

Una volta attivato, il servizio settimanale integrativo di raccolta pannolini prosegue automaticamente fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Le agevolazioni in bolletta sono applicate direttamente, senza bisogno di richiesta da parte dell’utente, grazie al collegamento con l’anagrafe comunale.

Pannoloni: proroghe, rinnovi e documentazione necessaria

Per i residenti che necessitano del servizio aggiuntivo per pannoloni, la raccolta prosegue in automatico dopo l’attivazione. I non residenti devono invece rinnovare la richiesta ogni anno.

Per ricevere le agevolazioni economiche, è necessario:

Presentare domanda allo Sportello Hera di Cervia tra giugno e dicembre 2025 ;

Allegare un documento che attesti l’utilizzo di presidi sanitari.

L’agevolazione coprirà anche retroattivamente il primo semestre 2025. La richiesta va effettuata una sola volta, non necessita di rinnovi annuali.

Le utenze domestiche non residenti non hanno diritto a riduzioni tariffarie.

Asili, case di cura e strutture sanitarie

Le utenze non domestiche (es. asili nido, strutture per anziani, ospedali) devono richiedere annualmente le agevolazioni, utilizzando i canali indicati da Hera.

Contatti utili per informazioni

Per chiarimenti e supporto, Hera mette a disposizione: