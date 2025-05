Cervia, al via il corso gratuito per diventare tecnici del marketing turistico con competenze in intelligenza artificiale

Partirà a giugno a Cervia il nuovo corso gratuito “Tecnico del Marketing Turistico con competenze di Intelligenza Artificiale”, promosso dallo IAL Emilia-Romagna e finanziato dai Fondi europei della Regione. Il percorso formativo, che si concluderà a febbraio 2026, si svolgerà nella sede IAL di via Marconi 6.

Il corso ha una durata complessiva di 300 ore, di cui 180 in aula e 120 di stage aziendale, ed è finalizzato al rilascio di un certificato di qualifica professionale. Pensato per rispondere alle trasformazioni in atto nel settore del turismo, sempre più influenzato dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, il percorso fornirà competenze per l’analisi dei dati turistici, la progettazione di offerte personalizzate, la comunicazione digitale e l’integrazione dell’IA nei processi decisionali e operativi.

Realizzato in collaborazione con la Fondazione CERVIA IN, che interverrà con docenze specifiche sul sistema turistico locale, il corso si aprirà con una selezione e una presentazione introduttiva nella prima settimana di giugno. Le lezioni riprenderanno poi regolarmente a ottobre 2025.

Possono iscriversi giovani e adulti, occupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso almeno di un diploma di scuola superiore (livello EQF IV), con esperienze nel settore e conoscenze linguistiche di base (italiano livello B1, inglese A1). Le iscrizioni scadono il 25 maggio 2025. Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 12 partecipanti idonei.

“Le tecnologie digitali avanzate – ha dichiarato l’assessora comunale Federica Bosi – sono oggi strumenti fondamentali anche nel turismo. Cervia è orgogliosa di ospitare questo percorso che unisce formazione, innovazione e sviluppo del territorio”.

Filippo Pilandri, responsabile IAL di Cervia e Ravenna, ha sottolineato l’importanza di un’offerta formativa che accompagni l’evoluzione del mondo del lavoro: “Unire marketing turistico e intelligenza artificiale significa fornire competenze strategiche, utili sia per chi lavora già nel settore sia per chi vuole entrarvi da protagonista”.

Info e contatti:

0544 972637

sedecervia@ialemiliaromagna.it

www.ialemiliaromagna.it