Cervia, al via il progetto con Equilandia: un mese tra animali, responsabilità e inclusione sociale

Prende il via una nuova collaborazione tra il Comune di Cervia e la Fattoria Sociale Equilandia, con il supporto dello Sportello Cittadini Attivi. Per tutto il mese di maggio, un gruppo di adolescenti selezionati dall’Amministrazione sarà coinvolto in un’esperienza educativa e solidale all’interno della fattoria, occupandosi in particolare della cura dei cavalli.

Il progetto punta a stimolare nei giovani valori come responsabilità, rispetto, empatia e solidarietà, offrendo al contempo un’occasione concreta di inclusione sociale e crescita personale. Le attività, gestite in collaborazione con volontari e personale qualificato, mirano anche a rafforzare il legame tra i partecipanti e il territorio, avvicinandoli al rispetto per la natura e gli animali.

«Un ringraziamento speciale va a Cristina Malucelli, titolare di Equilandia – sottolinea il Comune – per aver reso possibile questa iniziativa così significativa per la comunità».