CERVIA. Al via “Tennis in Bianco & Legno” mercoledì la foto iconica ai Magazzini del Sale, da oggi i primi match in tutti i Club cervesi in vista della finale di domenica

CERVIA. Ai nastri di partenza “Bianco & Legno” edizione 2025. Quasi 150 giocatori in completo bianco e racchette di legno hanno posato mercoledì sera davanti ai Magazzini del Sale per dare il via alla nuova edizione di questa manifestazione che cresce di anno in anno. Il meeting che di fatto ha dato il via alla rassegna si è svolto in due fasi. Prima l’incontro nella bella location dei Magazzini del Sale, presente il vicesindaco, nonché assessore allo sport Gianni Grandu, e tutto lo staff organizzativo, ad iniziare dal maestro Giancarlo Coffari, Gianluca Bagnara, Paolo Zamagna, Gianfranco Guidazzi, Gilberto Basaglia e le madrine, le ex campionesse Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, entrambi cervesi. Il maestro Coffari ha ribadito nell’occasione lo spirito di “Bianco e Legno”: riportare al centro dell’attenzione nazionale Cervia come città del tennis, con i suoi oltre 50 campi sul lungomare, ma con un occhio anche alla solidarietà, visto che tutti i proventi andranno alla Casa di Riposo della città ed alla Caritas. Un colpo d’occhio magnifico dentro ai Magazzini, sono passate in rassegna ben 250 foto che hanno raccontato 75 anni di tennis cervese. Poi tutti fuori per la foto-cartolina dell’evento. Un’immagine iconica in un luogo iconico.

E da oggi si va in campo nella nuova edizione di “Bianco & Legno”, l’iniziativa nata da un gruppo di amici due anni fa che ha assunto un valore ancora più ampio e qualificato. Un evento che mai come quest’anno unisce ancora di più sport, solidarietà, cultura e benessere. Il tutto nell’ottica di “Cervia Città del Tennis in Bianco & Legno”.

Dunque da oggi fino a domenica è il momento dei match, sempre in completo bianco con racchette di legno su campi in terra rossa. Un disciplinare ineludibile, ma con una novità. Quest’anno il torneo vede la compartecipazione di tutti i Club cervesi: Ct Milano Marittima, Polisportiva 2000 Cervia, Tennis Mare Pineta, Ten Sport Center e Ct Lungomare. Una sorta di torneo diffuso che permette di coinvolgere contemporaneamente circa 200-250 partecipanti. Bianco & Legno avrà anche quest’anno come madrine le ex campionesse del tennis azzurro Raffaella Reggi e Sandra Cecchini. La formula prevede un torneo esibizione di doppio a cui possono partecipare giocatrici e giocatori che hanno iniziato a giocare a tennis con la racchetta di legno, tutti i Circoli cervesi organizzano l’evento dal 21 al 23 agosto per definire i propri vincitori che disputeranno il Master domenica presso il Ct Lungomare Cervia. Si mette dunque in moto una macchina organizzativa poderosa, collaudata e competente.

Per maggiori informazioni si può contattare Alessandro Giuliani al 347-2242635.