Cervia, Amelia e le altre: Oriana Maroni oggi presenta il suo nuovo volume in biblioteca

Oggi, alle 16:45, la Biblioteca Comunale Maria Goia ospiterà l’autrice Oriana Maroni per la presentazione del suo ultimo libro Amelia e le altre. L’evento, organizzato in collaborazione con ANPI e l’associazione Menocchio, segna il quarto e conclusivo appuntamento dedicato all’80° anniversario della Liberazione.

Un racconto di storia e memoria

Il volume Amelia e le altre narra di una città piegata dalla guerra, dove la Bibliotecaria decide di scrivere per preservare la memoria e difendere l’identità della comunità. Attraverso le sue pagine, la Maroni intreccia i bombardamenti su Rimini del 1944, la Resistenza e la Liberazione con le vicende quotidiane di persone comuni: la maestra Amelia e la Bibliotecaria, che diventano custodi di storie e sentimenti in un periodo di grandi cambiamenti.

Oriana Maroni, una carriera tra biblioteche e storia

Oriana Maroni, ex direttrice della Biblioteca Gambalunga e dell’Istituto Storico per la Resistenza di Rimini, ha un legame speciale con la biblioteca che ospita l’incontro. In passato, infatti, ne è stata responsabile quando ancora si chiamava Biblioteca Torre San Michele e si trovava di fronte ai Magazzini del Sale.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, sarà l’occasione per ascoltare l’autrice raccontare il suo lavoro, il suo approccio alla narrazione storica e le ispirazioni che l’hanno guidata nella stesura di Amelia e le altre. La cittadinanza è invitata a partecipare per concludere il ciclo di incontri dedicati alla memoria della Liberazione con un momento di riflessione e condivisione.