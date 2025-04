Cervia. Antonello Venditti in concerto in piazza Garibaldi il 20 luglio

ANTONELLO VENDITTI

Dopo il grande successo del tour del 2024

proseguono i festeggiamenti dei 40 anni di

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI”

e dell’album “CUORE”

AL VIA IL 17 GIUGNO DALLA SUA ROMA

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION

IL TOUR NELLE PIÙ PRESTIGIOSE LOCATION OUTDOOR D’ITALIA

Biglietti in prevendita dalle ore 18.00 di oggi

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, ANTONELLO VENDITTI torna dal vivo con “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION” che prenderà il via il 17 giugno, la notte prima degli esami di maturità, dalla sua Roma, con due imperdibili concerti alle Terme di Caracalla (17 e 19 giugno) e che proseguirà nelle più prestigiose location outdoor d’Italia.

Antonello Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani dell’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e che ha segnato la storia della musica italiana.

In concerto a Cervia in piazza Garibaldi il 20 luglio. Unica data in Riviera biglietti in vendita dalle 18.00 di oggi su ticketone.